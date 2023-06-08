Muğla’da kaçak sigara operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kötekli Mahallesi’nde A.A. isimli şahsın kaçak sigara satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Muğla il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü(KOM) ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu, şüphelinin yanında 1800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonda A.A isimli şahıs Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlem başlatıldı.

