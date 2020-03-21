YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'da kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 20:47 | Son Güncelleme

Muğla'da kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde birinin kasasında arı kovanı yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Şaban Çürük idaresindeki 48 GN 400 plakalı kasasında arı kovanı yüklü kamyonet, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy eski hal kavşağında, Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Sürücülerin hafif yaralandığı kazada kovanlardan çıkan arılar, ekiplere ve bölgedeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Maske giyen arı sahibi, itfaiye ekipleri ile bazı vatandaşların da yardımıyla kovan yüklü kasanın düzeltilmesiyle kamyoneti bölgeden uzaklaştırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni tedbirler
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
Anahtar Kelimeler:
Arı Kovanı çarpışma Fethiye Kamyonet Muğla

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Adıyaman'da göçük altında kalan iki işçi yaralandı

Adıyaman'da göçük altında kalan iki işçi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Muğla Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
13:19
İkindi
16:45
Akşam
19:26
Yatsı
20:41

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Genek Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti

Muğlasporlu futbolcular, Osmaniyespor maçında 1 dakika topa dokunmayarak yönetimi protesto etti

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.