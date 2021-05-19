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Muğla'da kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti

19.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti

Muğla'da kamyonun ezdiği orman işçisi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir orman işçisi, indiği sırada hareket eden kamyonun altında kalarak hayatını yaşamını yitirdi.

İsa M. idaresindeki 48 AEL 336 plakalı kamyon, Uğurlu Mahallesi'ndeki dağ yolunda durduğu sırada araçta bulunan orman kesim işçisi Arif Sağın araçtan indi.

Bu sırada hareket eden kamyonun altında kalan Sağın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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