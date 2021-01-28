YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da kar yağışı motorlu kuryelerin kabusu oldu

Muğla’da kar yağışı motorlu kuryelerin kabusu oldu

28.01.2021 23:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muğla’da kar yağışı motorlu kuryelerin kabusu oldu

Muğla’nın Menteşe İlçesinde herkesin sevinçle karşıladığı kar yağışı, gıda sektöründe paket servisi yapan motorlu kuryeler için adeta kabus oldu.Görevliler ve belli meslek mensupları dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde dağıtım yapan motorlu kuryeler alışık olmadıkları kaygan zeminde zor anlar yaşadılar.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde herkesin sevinçle karşıladığı kar yağışı, gıda sektöründe paket servisi yapan motorlu kuryeler için adeta kabus oldu.
Görevliler ve belli meslek mensupları dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde dağıtım yapan motorlu kuryeler alışık olmadıkları kaygan zeminde zor anlar yaşadılar. Menteşe İlçesinde akşam saatlerinden itibaren pek çok kurye ufak çaplı kazalar atlatırken, bazıları da alışık olmadıkları kaygan zeminde kaza geçirdi. Kötekli Mahallesi’nde kaza geçiren motorlu kuryelerden biri 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, karlı ve buzlu havaya alışık olmayan Muğlalı sürücülerin kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde kaymaya bağlı kazalara karşı daha dikkatli olmaları istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:25
İkindi
16:10
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Muğla Eczanesi
Merkez
Süsyolu Eczanesi
Merkez
Hazer Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bodrum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Bodrum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava

Üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ın öldürülmesiyle ilgili dava

Başkan Oktay Selimiye Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Başkan Oktay Selimiye Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Muğla'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Milas Belediyespor’un tek hedefi galibiyet

Milas Belediyespor’un tek hedefi galibiyet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.