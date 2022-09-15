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Muğla'da Karya'nın güzellikleri foto maratonla tanıtılacak

15.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Karya'nın güzellikleri foto maratonla tanıtılacak

"Karya Başkenti Milas" sloganı ile Karya ve Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış Milas'ın tanıtımına katkı sağlamak, ilçenin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin bilinirliğini artırmak amacıyla 3 gün sürecek foto maraton gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa’dan gelecek fotoğraf tutkunları ile profesyoneller ve amatör fotoğrafçılar, 28-30 Ekim'de yapılacak etkinlikte Beçin Kalesi, Herakleia, Labranda Antik Kenti, Gökçeler köyü, Firuzbey Camisi başta olmak üzere Milas'ı fotoğraflayacak.

Seçici kurul tarafından belirlenecek fotoğrafların sahiplerine ödüller verilecek, dereceye layık görülen eserler sergilenecek. Etkinlikle bölgenin tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarışmanın Avrupa'nın önemli kentlerinde düzenlendiğini belirten TM Sportif Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Tuğberk Maviş, "Ülkemizde Mardin Valiliği desteği ile Mardin başta olmak üzere bir, iki güzel organizasyon gerçekleştirildi. Biz de projemizi Muğla Valimiz Orhan Tavlı'ya ilettik ve yakın ilgi gösterdiler." dedi.

Vali Tavlı'nın, kentin özellikle ören yerlerinin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayan Maviş, Muğla'nın fotoğraflanacak birçok ilçesi, ören yeri, tarihi ve kültürel değerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Maviş, 28-30 Ekim'de yüzlerce fotoğraf tutkununun gece gündüz kenti fotoğraflayacağını ifade etti.

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