Muğla'da kayalıklara iniş yapan yamaç paraşütündeki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana iniş yapan yamaç paraşütündeki 2 kişi yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Kerem A. ile yolcusu Ömer Faruk Y, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden uçuş yaptı.

Uçuşun ardından ikili, iniş alanından yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayalık alana sert iniş gerçekleştirdi. Pilotun yardım talebi üzerine bölgeye, 112 motorize ekibi ile Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Hafif yaralanan pilot ile Ömer Faruk Y, yaklaşık 200 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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