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Muğla'da kayıt dışı avlanan toplam 510 kilogramlık 3 orkinosa el konuldu

24.08.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kayıt dışı avlanan toplam 510 kilogramlık 3 orkinosa el konuldu

Muğla'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, kayıt dışı avlandığı belirlenen toplam 510 kilogramlık 3 mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İzmir Balık Hali'nden Fethiye ilçesine yasaklı su ürünleri nakli yapılacağı ihbarı üzerine, Muğla girişindeki uygulama noktasında polis ekipleriyle denetimde bulundu.

Burada durdurulan araçta, toplam 510 kilogramlık 3 mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen özel izinle avlanabilen ve dönem itibarıyla istihsali yasaklı zamanda bulunan mavi yüzgeçli orkinosun, kente kaçak yollardan getirileceği ihbarı aldıklarını söyledi.

Saylak, balıklara el konulduğunu, şahıslara da 7 bin 429 lira idari ceza uygulandığını kaydetti.

İncelemede, balıklarda mikrobiyolojik bozulma gözlemlendiğini anlatan Saylak, bu nedenle orkinosların personelleri gözetiminde katı atık bertaraf tesisinde imha edildiğini bildirdi.

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Muğla orkinos

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