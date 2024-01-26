Muğla’da kış kampı için geri sayım başladı

Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ’Sağlıklı Yaşam ve Tıp Kampı’ öncesinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantı Şemsi Ana Kız öğrenci Yurdu Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda 5 gün boyunca sürecek kış kampı ile ilgili hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş, "Yeryüzü cenneti Muğla’mıza gelecek gençlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu kış kampı 5 gün boyunca sürecek böyle bir organizasyonu Muğla’mızda gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Toplantıya Yurt Hizmetleri Müdürü Koray Bali, Eğitim şube Müdürü Sevil Nur, İşletmeler Şube Müdürü Sevgi Tombul, Yurt İdare Şube Müdürü Harun Şahin, Satın Alma Şube Müdürü Bengül Yazar, Yurt Müdürü Gülgün Birinkulu ve yurt yönetim personelleri katıldı.

