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Muğla'da kontrol noktasında durdurulan otomobilde eroin ele geçirildi

MUĞLA HABERLERİ  | 04.12.2020 11:34 | Son Güncelleme

İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anları polis kamerasıyla kaydedildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekiplerinin takibindeki bir otomobilde eroin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye il dışından uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucunun getirileceği aracı tespit eden polisler, takibe başladı.

İlçe girişinde durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada, 25.84 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Ekipler, otomobilde bulunan iki zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon anında polis kamerasınca kaydedilen görüntüler basınla paylaşıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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