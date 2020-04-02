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Muğla'da koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 02.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Muğla'da koronavirüs denetimlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Muğla'da, kentin Aydın, Denizli güzergahlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle araç kuyrukları meydana geldi.

İl Emniyet ve İl Sağlık müdürlüklerine bağlı ekipler, kent girişindeki iki bölgede uygulama yaptı.

Görevliler sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü, uyarılarda bulundu. Ateşi yüksek çıkan bazı sürücü ve yolcular bir süre bekletildi.

Uygulamanın yapıldığı Aydın, Denizli kara yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Araç sürücüleri, uygulamanın insan sağlığı için önemli olduğunu söyledi.

Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da sürücülere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Muğla'ya giriş ve çıkışlarda sağlık personeli ve kolluk birimleri koordineli şekilde en üst seviyede denetimler gerçekleştiriyor. Şehir dışından özel araçlarıyla Muğla'ya gelen vatandaşlara 14 gün süreyle bulundukları yerde gözlem altında tutulacakları belirtiliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Araç coronavirüs Denetim kuyruk Muğla Polis

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Akşam
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Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
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