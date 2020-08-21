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Muğla'da Kovid-19 tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

İlçelerde Kovid-19 ile mücadelede çalışmalarının yerinde kontrol edilmesi amacıyla vali yardımcıları başkanlığında Denetleme Komisyonları oluşturuldu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm kurumlarca tedbirlerin en üst düzeyde alındığını bildirdi.

Tavlı başkanlığında İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Halk Sağlığı Başkanlığı Kovid-19 çalışma ekibinin katılımıyla Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda salgınla ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Tavlı, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlerin gözden geçirilerek, ilçe bazlı değerlendirmeler yapıldığını, tespit edilen vakaların ve temaslıların takibi, tedavisi, izolasyon süreçlerinin aylık olarak değerlendirildiğini söyledi.

İlçelerde çalışmaların yerinde kontrol edilmesi amacıyla vali yardımcıları başkanlığında Denetleme Komisyonları oluşturulduğunu belirten Tavlı, "Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında il genelinde başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm kurumlarca bütün tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların kendi ve sevdiklerinin sağlıklarını korumak için maske, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi kurallara uymaları gerektiğinin altını çizen Tavlı, kurallara uyarak destek olan vatandaşlara, özenle çalışan emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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