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Muğla'da kumarhaneye dönüştürülen dairede kumar oynayan 30 kişiye para cezası

16.01.2024 10:56 | Son Güncelleme:
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Daireye giden yollar ile dairenin girişine kamera konularak polis baskınına karşı tedbir alındığı tespit edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kumarhaneye dönüştürülen dairede kumar oynayan 30 kişiye toplam 192 bin 750 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepe Mahallesi'nde bir dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını tespit etti.

Daireye düzenlenen baskında 30 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynayan kişilere toplam 192 bin 750 lira ceza yazıldı, dairenin sahibi ile kumar oynattığı tespit edilen şüpheli hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kumarda kullanılan iskambil kağıtları, pullar ve toplar ile masalardaki paralara el konuldu.

Daireye giden yollar ile dairenin girişine kamera konularak polis baskınına karşı tedbir alındığı tespit edildi.

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Marmaris kumar kumarhane baskın

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