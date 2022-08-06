Muğla'da kuyuya düşen kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde itfaiye ekibi, kuyuya düşen kedi yavrusunu kurtardı.

Turgut Mahallesi Merkez Sokak'ta, yaklaşık 7 metrelik kuyuya kedi yavrusunun düştüğü ihbarını alan Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.

Ekipler, kuyuya düşen kedi yavrusunu yaptığı çalışma sonucu kurtardı.

Kedi yavrusu daha sonra sahibine teslim edildi.



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