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Muğla'da lise öğrencileri atık pet şişelerden otomobil maketi yaptı

08.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da lise öğrencileri atık pet şişelerden otomobil maketi yaptı

Muğla'nın Datça ilçesinde, lise öğrencilerinin Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek için atık pet şişelerden yaptığı büyük otomobil maketi sergilendi.

Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Çatal Mağara Sergi Salonu'nda ilçedeki lise öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı Çevresel Atıklar Sergisi düzenlendi.

Sergide, Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi öğrencilerinin 1176 pet şişe kullanarak yaklaşık 6 ayda tamamladığı otomobil maketi ilgi gördü.

Öğrencilerin, okulun adının baş harflerinden yola çıkarak "ŞEYAL" ismini verildikleri maket, sergiyi ziyaret edenler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sergide, öğretmen ve öğrencilerin tablolarına da yer verildi.

Sıfır Atık Proje Koordinatörü Burcu Yılmaz, etkinliğin amacının sıfır atık bilincinin oluşturulması ve çevreyle ilgili farkındalık yaratılması olduğunu söyledi.

Serginin açılışına Kaymakamı Mesut Çoban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal da katıldı.

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