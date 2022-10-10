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Muğla'da mavi turda yaralanan yolcu tedavi altına alındı

10.10.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da mavi turda yaralanan yolcu tedavi altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, mavi turda tekneden düşerek yaralanan yolcu Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM), Bodrum ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ve tahliyesinin talep edildiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarılan yaralı, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Muğla Bodrum sahil güvenlik

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