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Muğla'da Milaslı muhtarlardan basın açıklaması

27.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesindeki bazı köylerin muhtarları, Yeniköy Termik Santrali'ne yakın bir bölgede basın açıklaması yaptı.

Bağdamları mevkisinde bir araya gelen muhtarlar adına açıklamayı Yoğunoluk Köyü Muhtarı İsa Gezer okudu.

Yaklaşık 40 yıldır santrallerle birlikte yaşadıklarını belirten Gezer, zeytin yetiştirdiklerini, toprağı işlediklerini, hayvancılık yaptıklarını ve üretilen enerjiden faydalandıklarını söyledi.

Santrallerin sadece enerji üretimi açısından değil bölge ekonomisi açısından önem taşıdığını dile getiren Gezer, "Bölgemiz turizmle öne çıkıyor ve şu son günlerde bölgede yaşanan elektrik kesintileri bize enerjinin turizm için de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Santralde çalışan binlerce kişinin çok büyük bir bölümü bu köylerin insanı. Milaslı binlerce aile santralden geçimini sağlıyor. Liseyi bitiren, üniversiteyi bitiren çocuklarımız ilçelerine, köylerine dönüp burada çalışıyor." diye konuştu.

Santrallerin bölge halkı için önemine dikkati çeken Gezer, "Buraya yılda bir kez tatil için gelen insanlar geleceğimizle ilgili kararlar vermeye çalışıyorlar. Kameraların karşısına geçip Milas köylüsü gibi görünmek için başlarına yemeni bağlayan bu insanları tanıyor ve bizden olmadıklarını biliyoruz." dedi.

Köylerde yaşayanların büyük bir kısmının geçimini santral sayesinde sağladığını ifade eden Gezer sözlerini şöyle tamamladı:

"Toprak da bizim orman da bizim santral de. Toprağı işleminin önemini bildiğimiz gibi ülkenin enerjiye ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Bir yandan tarımla uğraşırken bir yandan da ailemizden en az bir kişi santralde çalışıyor. Yüzlerce insanımız santralden emekli olmuş, emekli maaşıyla rahatça geçiniyor. Santraller sayesinde köylerimizden büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmıyoruz. Doğduğumuz büyüdüğümüz topraklarda ailemizle hayatımızı sürdürüyoruz. Yani diyeceğimiz o ki biz bu bölgenin insanıyız, burada yaşıyoruz ve burayı en iyi biz biliyoruz. Kimse dışarıdan gelip bize ahkam kesmesin, şov yapmasın. Madenciliği de tarımı da biz yapıyoruz."

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