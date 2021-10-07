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Muğla'da minibüsteki Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

07.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da minibüsteki Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ukraynalı turistin cüzdanını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Anastasya K, Ölüdeniz'e gitmek için bindiği minibüste cüzdanının kaybolduğunu fark etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), minibüsün kamera kayıtlarında ve Kent Kart sisteminde yaptığı incelenmenin ardından cüzdanın çalındığını ve hırsızlık şüphelisinin İ.O. olduğunu belirledi.

Zanlı, ilçe merkezindeki ikametgahında gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan 2 bin 400 lira, 20 dolar ile 1000 ruble sahibine teslim edildi.

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Şüpheli Muğla Fethiye

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