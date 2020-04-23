Muğla'da motosiklet çöp konteynerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Hüseyin Akar'ın kullandığı 48 V 4030 plakalı motosiklet, Karaova Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Akar olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Durmuş Alp ağır yaralandı.
Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Alp'in amatör kulüpte futbol oynadığı öğrenildi.