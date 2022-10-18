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Muğla'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

18.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Karadere Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y, A.A. ve U.M. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Seydikemer JASAT motosiklet

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