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Muğla’da Ocak 2023’de Bin 366 konut satıldı

08.03.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumunca Ocak 2023 ayı konut satış oranları açıklandı. Muğla’da Ocak ayı içinde toplam satılan konut sayısı Bin 366 olarak gerçekleşti.

Muğla’da Ocak 2023’de Bin 366 konut satıldı

Muğla’da konut satışları 2022 Aralık Bin 294 konut satışı yapılırken, 2023 yılının ilk ayında konut satışlarında 72 artış yaşandı. Bu satışların 419’u ilk satış, 947’si ikinci el satış ve olarak gerçekleşti. Ocak 2023 ayında Muğla’da yabancılara satılan konut sayısı da açıklandı. Ocak 2023’de Muğla genelinde yabancılara toplam 63 konut satışı yapılırken, Aralık 2022’de bu rakam 59 olarak gerçekleşti.
Yabancılara konut satışlarında Ülke genelinde Rusya ilk sırada yer alırken, Rusya’yı İran, Irak, Ukrayna Kazakistan, Almanya, Kuveyt ve Çin takip ediyor.

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