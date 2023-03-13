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Muğla’da olta balıkçılığı alanları dışında avlanmak yasak

13.03.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün belirlediği olta balıkçılığı alanlarının dışında avlanmak yasak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından amatör balıkçılar için hazırlanan avlanma sahaları ve avlanmanın yasak olduğu alanlar belirlendi. Avcılığın kıyıdan olta takımları ile serbest olduğu yerler arasında Hisarönü Körfezi, Kurucabük ve Çiftlik koyları, Kargı koyu, Selimiye koyu, Bozburun koyu, Söğüt Koyu, Bördübet Limanı, Boncuk Koyu, Çamlı Limanı, Akyaka, Akbük Limanı, Fethiye Limanında kıyıdan olta takımları ile avcılık serbesttir.

Olta ve her türlü malzeme ile deniz avcılığının yasak olduğu alanlar ise İztuzu sahilinde 1 Kasım-30 Nisan tarihleri arasında, Güllük Dalyan Kuzuluklarından deniz yönünde 500 metrelik mesafe içerisinde her türlü avcılık yasak.

Akdeniz fokunun yaşadığı sualtı ve su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını korumak amacıyla Bakanlar Kurulu kararı ile su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasak. Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasak. Deniz askeri yasak bölgelerinde de su ürünleri avcılığı yasak.

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