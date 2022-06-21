Muğla'da orman yangını çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



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