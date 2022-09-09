Muğla'da orman yangınına neden olan 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ormanlık alana maytap atarak yangın çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargınkürü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını sırasında bölgede bulunduğu belirlenen aracı takip etti.

Durdurulan araçta bulunan şüpheliler F.Ç, M.V, A.A. ve Y.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, satın aldıkları maytapları araçtan dışarı atarak orman yangınının başlamasına neden olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kıryer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyümeden söndürülmüştü. Yangında çok sayıda meşe ve çam ağacının bulunduğu yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.



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