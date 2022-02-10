Muğla'da orman yangınlarının açtığı yaraların sarılmasına devam ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'da yaşanan orman yangınlarında zarar gören alanlarda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce yangın bölgelerine özel hazırlanan "Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri" kapsamında Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, burada yaptığı konuşmada, devletin desteğiyle üreticilerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini söyledi.

Saylak, Hacıveliler Mahallesi'nde 92 işletme sahibine 62 ton hayvan yemi, bin çam fıstığı dağıtıldığını, ilçe genelinde ise 157 ton hayvan yeminin yanı sıra 26 ton tohum ile 379 arıcıya 30 tona yakın arı yemi dağıtıldığını dile getirdi.

Törene Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Sebahattin Abay, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru ile üreticiler katıldı.

