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Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

13.04.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl yürütülecek faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile yangın esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Toplantı öncesinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç ve ekipmanlar tanıtıldı. 2022 yılında envantere giren ekipmanlar hakkında sunum yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile yangın sırasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında Vali Tavlı'ya bilgi verdi.

Toplantıda yangına hassas bölge olan Muğla'da yangın sezonu öncesi alınması gereken tedbirler ve kurumların üstlendiği görevler gözden geçirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Utku Meral, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban ile komisyon üyeleri katıldı.

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