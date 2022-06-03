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Muğla'da ormanlık alanda 240 düzensiz göçmen yakalandı

03.06.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda 240 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 240 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Katrancı Koyu mevkisinde yürütülen devriye görevinde, ormanlık alanda Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeş uyruklu 240 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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