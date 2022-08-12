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Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı

12.08.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya'ya çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karadere-Kumluova yolundaki ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Seydikemer Yunanistan jandarma

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