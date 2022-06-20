Muğla'da Ortaca 25. Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başladı

Muğla'da Ortaca Belediyesi tarafından organize edilen 25'inci Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali kapsamında kortej düzenlendi.

Ortaca Belediyesi önünden mehter takımı eşliğinde başlayan ve Beşköprü Mahallesi'ndeki festival alanında son bulan korteje Kaymakam Meral Uçar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, protokol ve vatandaşlar katıldı.

Folklor gösterisi sunuldu ve festival alanında yer alan stantlar gezildi.

Ortaca Kaymakamı Uçar, yaptığı konuşmada, festivallerin, kutlandığı yörelerdeki birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, etkinliklerin huzurlu ve eğlenceli bir ortamda geçmesini temenni etti.

Milletvekili Gökcan da festivalin, ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağladığını, salgın nedeniyle ara verilen etkinliklerin kaldığı yerden devam ettiğini vurguladı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise salgından dolayı iki yıl ara verdikleri festivali tekrar düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

İrem Derici konseriyle başlayan festival, 26 Haziran'da sona erecek.

