YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da otomobil ve kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın öldü

Muğla'da otomobil ve kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın öldü

04.08.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

Ferdi Yıldız idaresindeki 48 UU 058 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi ile Ramazan Karadağ Sokağı'nın kesiştiği noktadaki kavşakta, Şeyma Adıkti'nin kullandığı 48 ALK 443 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrularak düşen motosiklete daha sonra plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen beyaz renkli bir kamyonet vurdu.

Olayda motosikletteki Şeyma Adıkti ile Ayşe Akçin ve otomobil sürücüsü Yıldız yaralandı.

Adıkti, Akçin ve Yıldız kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Akçin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıkti'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yıldız ise hastanedeki tedavisi sonrası polislerce gözaltına alındı.

Kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntü kayıtlarında, otomobille çarpışması sonrası savrularak düşen motosiklete yoldan geçen bir kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye Otomobil motosiklet kaza

Muğla Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:18
İkindi
17:05
Akşam
20:18
Yatsı
21:45

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cumartesi

Durusu eczanesi
Bodrum
Kibele eczanesi
Bodrum
Akyalçin eczanesi
Bodrum
Gökçe eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Yeni eczane eczanesi
Koycegiz
Galenos eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.