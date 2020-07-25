YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da otomobil yol kenarındaki kepçeye çarptı: 6 yaralı

Muğla'da otomobil yol kenarındaki kepçeye çarptı: 6 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 25.07.2020 18:13 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil yol kenarındaki kepçeye çarptı: 6 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin yol kenarında çalışma yapan kepçeye çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Zeki Ak yönetimindeki 34 TZ 4870 plakalı otomobil, Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi'nde, yol kenarında çalışma yapan Fırat Kaya'nın kullandığı kepçeye çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Süreyya ve Ahmet Ersan, Fatma Nur ve Amine Meva Ak yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Ak, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısıBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

En Çok Okunan Yerel Haberler

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu tek aday oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu tek aday oldu

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

6 il’in türküleri derlendi

6 il’in türküleri derlendi

"Kelebek çocuk Elfida" son yolculuğuna uğurlandı

"Kelebek çocuk Elfida" son yolculuğuna uğurlandı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Hakkari’de sıkıştırılmış beton çalışması sürüyor

Hakkari’de sıkıştırılmış beton çalışması sürüyor

Muğla Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:59
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:28
Yatsı
21:58

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Fidan Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akdeniz Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.