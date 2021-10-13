Muğla'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.

Muğla-Fethiye kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EN 3566 plakalı otomobil, aynı şeritte seyreden Hasan Bozkurt'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



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