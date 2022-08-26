Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Küçem'in kullandığı 48 NY 024 plakalı motosiklet, Şehit Astsubay Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde N.K. yönetimindeki 34 EVZ 605 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Küçem müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz