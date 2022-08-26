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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

26.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Küçem'in kullandığı 48 NY 024 plakalı motosiklet, Şehit Astsubay Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesi'nde N.K. yönetimindeki 34 EVZ 605 plakalı otomobille çarpıştı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Küçem müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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trafik kazası Muğla Menteşe

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