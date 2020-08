Muğla’da pandemi sürecinde 2 Bin 966 hayvan tedavi edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sürecinde 2 bin 966 hayvanın tedavi edildiği belirtildi.

Dünya’yı etkisi altına alan COVID-19 virüsü nedeniyle toplumun en dezavantajlı gruplarından birisi olarak yaşamları olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını unutmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet!’ sloganıyla sokakta yaşayan can dostlarının ihtiyacına yönelik su ve mama teminine devam ediyor.

Özellikle köpek ve kedi popülasyonunun fazla olduğu noktalara duyarlı hayvanseverler ile işbirliği yaparak mama ve su bırakan büyükşehir ekipleri, kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bu yana Türkiye’nin sayılı barınaklarından birisi olan Geçici Hayvan Bakımevinde doktor ve uzman veteriner hekimlerce 2 Bin 966 hayvanı muayene ve tedavi ederek 858 hayvana da koruyucu aşı yaptı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 842 hayvan da kısırlaştırıldı.