YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da piknik ve mesire alanları boş kaldı

Muğla'da piknik ve mesire alanları boş kaldı

MUĞLA HABERLERİ  | 29.03.2020 15:52 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşları evlerine gönderdi

Muğla'da turistik yerlerdeki piknik ve mesire alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizlik hakim oldu.

Muğla Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı alındı.

Karar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, piknik ve mesire alanlarına girişleri kapattı.

Hafta sonu nedeniyle Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula Göleti etrafında bulunan piknik ve mesire alanlarını yayan ve araçlarla gezerek kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, anonslarla bölgeye gelen vatandaşlara, evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Jandarma ekipleri, Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde piknik ve mesire alanlarını kontrol etti, buraya gelen vatandaşları evlerine gönderdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs mesire yeri Muğla Piknik Ula

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Muğla Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
13:16
İkindi
16:48
Akşam
19:33
Yatsı
20:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Ayhan Eczanesi
Merkez
Saba Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Hazer Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bodrum nefes alacak

Bodrum nefes alacak

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Marmarissporlu taraftarlar şehitler için yürüdü

Marmarissporlu taraftarlar şehitler için yürüdü

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş 'o Anı' Anlattı

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş 'o Anı' Anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.