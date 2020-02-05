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Muğla'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

MUĞLA HABERLERİ  | 05.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Marmaris'te sağanak denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile sağanak etkili oluyor.

Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tepe, Kemeraltı, Çamdibi, Beldibi mahalleleri ve okullar bölgesindeki yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Sahillerde ve yat limanında yüksek dalgalar oluştu. Yat limanındaki işletmeler, dalgalardan etkilendi. Birçok işletme kapatıldı, açık olanlar önlem aldı.

- Bodrum

Bodrum'da saatteki hızı 40 ila 50 kilometreyi bulan lodos ile sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kumbahçe sahilindeki bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri, dalgalar nedeniyle devrildi. Dalgaların zaman zaman sahildeki iş yerlerine vurması nedeniyle, işletmeciler kapı ve pencerelerde tedbir aldı.

- Fethiye

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 1 metrelik dalgalar oluştu.

Çalış plajında işletmesi bulunan Mutlu Uzunoğlu, AA muhabirine, kış aylarının başından beri bu kadar kuvvetli rüzgarla karşılaşmadıklarını, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı iş yerinde nöbet tuttuğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum dev dalga Fethiye kuvvetli rüzgar Marmaris Sağanak

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