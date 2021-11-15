YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

15.11.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 275 litre etil alkol, 32 litre sahte alkollü içki, 70 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, gümrük kaçağı nargile, pipo tütünü, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 154 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Bodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları başladıBodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları başladı
Anahtar Kelimeler:
Muğla sahte içki

Muğla Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:40
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Kasım Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.