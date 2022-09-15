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Muğla'da sahte rezervasyonlarla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

15.09.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte rezervasyonlarla dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Muğla merkezli Uşak ve İzmir'de sahte araç kiralama ve otel rezervasyonları yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte araç kiralama ve sahte otel rezervasyonları yaparak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ekipler, O.E. ve B.M'nin sahte araç kiralama ve otel rezervasyon siteleri kurup telefon numarası veya WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği vatandaşlardan para havalesi alarak nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Muğla merkezli Uşak ve İzmir'de belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dönemde artan dolandırıcılık olayları ile ilgili tatilcileri sahte web siteleri üzerinden rezervasyon ve araç kiralama dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, misafirlerin tatil yapacakları oteli telefonla arayıp parayı yatırmadan önce rezervasyonlarını teyit ettirmelerinin önemine işaret etti.

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