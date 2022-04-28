YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

28.04.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Dudu Güngörmez idaresindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Hanife Malpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Esma Met, Halil Güngörmez, Batuhan Güngörmez (3) ve Emir Sarışlı (3) Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
15 kişilik minibüste 56 düzensiz göçmen taşıyan sanıktan "haberim yoktu" savunması15 kişilik minibüste 56 düzensiz göçmen taşıyan sanıktan "haberim yoktu" savunması
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıHatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
20:00
Yatsı
21:23
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.