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Muğla'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı

04.01.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nurullah K. idaresindeki 65 DA 883 plakalı otomobili, İçmeler-Turunç yolunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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