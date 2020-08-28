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Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Araçla birlikte yanan sürücünün çantasında, 2 bin avro, 5 bin 700 lira, 3 altın yüzük ve cep telefonu olduğu öğrenildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muhittin Güngör idaresindeki 48 SY 572 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Gazeller mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durduran Güngör, motor kısmında yangın çıktığını gördü. Bunun üzerine Güngör'ün yakınları araçtan inerek, olay yerinden uzaklaştı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün yakınlarındaki arazözleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kiralık olduğunu öğrenilen otomobilde yanan bir çantada, sürücüye ait 2 bin avro, 5 bin 700 lira, kimlik, kredi kartları, 3 altın yüzük, cep telefonu ve elbiselerin bulunduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan kara yolu daha sonra ulaşıma açıldı.

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