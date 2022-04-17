Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusuf Mesut Gökcan idaresindeki 48 AIF 565 plakalı otomobil, Muğla-Ula kara yolunun Devrant rampasında alev aldı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının, aracın yakıt deposundan sızan benzinden çıktığı öğrenildi.



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