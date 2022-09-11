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Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

11.09.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muğla-Yatağan kara yolu Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda 48 ADJ 369 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Aracın motor kısmında yangın çıktığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti. Sürücü ve araçtakiler, daha sonra otomobilden inerek uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle götürüldü.

Ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Yatağan İtfaiye

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