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Muğla'da silahlı kavga: 2 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.07.2020 23:46 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde iki kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Karabağ Mahallesi Bayraktepe mevkisinde F.N. (22), İ.S. (32) ile O.A. (23), V.K. (23), H.T. (36) ve K.K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada K.K. sol omzundan, İ.S. ise sağ ayağından yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılara, kendi imkanları ile gittikleri hastanede müdahale edildi.

"Kasten yaralama" olayıyla ilgili gözaltına alınan taraflar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.N. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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