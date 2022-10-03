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Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

03.10.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fanilya Mahallesi'nde birinci derece sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.K. ve F.K'yı suçüstü yakaladı.

Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede 4 el yapımı dinamit lokumu, 100 gram nitrat gübre, dedektör, 2 jeneratör, 10 litre benzin, kazma, 2 balyoz, 2 murç, 2 levye, keser, 10 metre uzatma kablosu ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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