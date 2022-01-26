Muğla'da sokak hayvanları ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar, polis ekiplerince beslendi.
Ekipler tarafından ilçenin kırsal alanı ile sahil kesimindeki sokak hayvanlarına mama ve kemik bırakıldı. Polis ekipleri, Akarca Mahallesi'ndeki Ördek Adası'nda bulunan martı ve ördekler için de ekmek bıraktı.
İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, gazetecilere, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği'nin sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi.
İlçede soğuk hava şartlarının etkili olduğunu belirten Ayhan, "Yiyecek bulmakta zorlanan canlar için besleme çalışmalarımız devam edecek." dedi.
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