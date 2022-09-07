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Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

07.09.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat teknesi hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi Taşlıcalar Sokak'ta römork üzerindeki sürat teknesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipleri, kimliği belirlenen Gökhan Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan sürat teknesi sahibine teslim edildi.

Muğla'da sürat teknesini çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

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Marmaris hırsızlık Sürat teknesi zanlı

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