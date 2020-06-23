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Muğla'da tedavi edilen martı doğaya bırakıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

Muğla'da tedavi edilen martı doğaya bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ayağına misina dolanmış halde yaralı bulunan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Göltürkbükü Mahallesi, Hekimköy mevkisinde vatandaşlar hareket etmekte zorlanan bir martı buldu. Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğine getirilen martı burada muayene edildi.

Bacağına misina dolanmış halde yaklaşık iki aydır yaşadığı belirlenen martı, ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yaklaşık bir hafta klinikte gözlem altında tutulan martı, daha sonra yaralı bulunduğu bölgede yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki her canlıya duyarlı olduklarını söyledi.

Martının gerekli tüm tedavisinin yapıldığını anlatan Uslu, "Duyarlı vatandaşlarımız yaralı martıyı fark edip bize bilgi vermişlerdi. Sürecin başından sonuna kadar emek veren veteriner hekim Fulya Kaya'ya ve kliniğini açan veteriner hekim Zeynel Yücel'e çok teşekkür ederiz." dedi.

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