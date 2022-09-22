YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

22.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

B.T. yönetimindeki 48 AIV 983 plakalı tır, Milas-Bodrum kara yolu Milas istikameti mezarlık mevkisinde, Güray Güder idaresindeki 48 LS 273 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanıp 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırılan her iki araç sürücüsünden Güray Güder, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tıkanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildiMarmaris'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası milas Muğla Tır hastane kamyonet kaza

Muğla Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
13:04
İkindi
16:31
Akşam
19:12
Yatsı
20:27
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.