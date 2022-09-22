Muğla'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
B.T. yönetimindeki 48 AIV 983 plakalı tır, Milas-Bodrum kara yolu Milas istikameti mezarlık mevkisinde, Güray Güder idaresindeki 48 LS 273 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanıp 112 Acil Servis ekiplerince Milas Devlet Hastanesine kaldırılan her iki araç sürücüsünden Güray Güder, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tıkanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz