Muğla'da tomruk yüklü kamyon yandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, seyir halindeki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 YE 444 plakalı tomruk yüklü kamyonda, Salkım Mahallesi Tölten mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücünün indiği kamyondaki yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yolu trafiğe kapatan jandarma ekipleri de önlem aldı. Yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İş makinesiyle kamyonun üzerindeki tomruklar boşaltılarak soğutma çalışması yapıldı.

Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.



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