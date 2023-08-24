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Muğla’da Toplum Yararına Programında 75 personel alınacak

24.08.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Toplum Yararına Program çerçevesinde 9 ay süre ile istihdam edilmek üzere 75 kişilik programın başvuruları 23 Ağustos 2023 tarihinde başladı.

Muğla’da Toplum Yararına Programında 75 personel alınacak

Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yurt temizliği hizmetinin ifası amacıyla istihdam edilmek üzere; Menteşe için 40 kişi, Ortaca için 5 kişi, Milas için 5 kişi ve Fethiye için 25 kişi olmak üzere toplamda 75 kişilik TYP ilanı açıldı.

Katılımcı adaylar başvurularını 27 Ağustos 2023 tarihine kadar İŞKUR e-şube (https://esube.iskur.gov.tr/) internet adresi üzerinden, ALO 170’i arayarak veya İŞKUR hizmet birimleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri çerçevesinde SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olmamak veya belirtilen çerçevede sigortalı sayılmamak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç). 27 Eylül 2017 tarihi sonrası TYP’de 9 aydan fazla çalışmamış olmak.
Devam eden TYP’lerde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı hanede ikamet edenlerden yalnızca biri TYP’ye katılabilecek. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre aynı adreste oturanların gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu kişiler TYP’ye katılamayacak. TYP talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının çalışanı olan kişiler programdan yararlanamayacaktır. Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamayacak.
Katılımcı seçme işleminde genelgenin 12. maddesinin 2. fıkrası d bendi çerçevesinde katılımcı seçme işlemleri yapılacak.

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Muğla Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

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Sabah
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Öğle
13:14
İkindi
16:56
Akşam
19:55
Yatsı
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Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Kibele eczanesi
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